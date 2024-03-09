交流站：失而复得感谢善心人与地铁工作人员

2月27日晚上9时左右，我先生带着我家老大和老二学琴回家，他们当时搭乘南北线从大巴窑站到卡迪站下车。我先生记得他们当时坐在地铁的最后一节车厢里，由于家中成员相继感染流感刚痊愈，当时的精神状态都很疲累，下地铁时忘记互相提醒，结果小儿子的小提琴遗落在地铁车厢内。

当天回到家也未察觉。一直到六天后，小儿子要练琴时，才发现小提琴不见了。大家绞尽脑汁回忆和排查，最后一致认为应该是遗落在地铁车厢里。

我本不抱任何希望去寻找小提琴，毕竟时间都已过去一周，而且南北线非常繁忙，几乎平均两分钟一趟班次，车厢里的搭客都挤得像沙丁鱼罐头一样，怎么可能找得回来？我其实都已打算重新买一把新的小提琴了，但先生凭他移居新加坡20余年的经验告诉我，他坚信小提琴绝对找得回来，因为这里是新加坡。

于是，我先生就去SMRT的官网填写报失表格。在3月5日晚上9时左右，我先生向大巴窑地铁站的工作人员（一位马来女士）询问情况。对方并没有因为遗失时间太久，就草率回说不知道之类的话，反而是细心帮我们查找，过后告诉我先生，在2月27日晚上，确实有一名善心人士在海军部地铁站发现了小提琴，并送交给地铁站的工作人员。由于之后超过三天都无人认领，所以负责人员已把小提琴转交给总部。

隔天3月6日，我先生就接到总部的电话让他去认领失物。认领时，工作人员反复确认细节后，才让我先生签字并留下联络方式，小儿子的小提琴终于失而复得。

这是我听了先生和孩子讲述他们亲身经历的暖心事，一次真实的拾金不昧体验。感谢SMRT南北线相关地铁站的所有工作人员。他们用专业和精诚的服务精神为大众做了表率，在平凡的工作岗位上体现不平凡。

华人的传统风水思想体系有这样一句话：“福地福人居，福人居福地。”我觉得人心自然流露出的善意，就是最好的风水，也是一个国家最亮丽的风景线。地铁站是新加坡精神文明的小窗口，小提琴失而复得的这股暖流，令我铭感五内。感谢那位在海军部地铁站发现小提琴的善心人士，更感谢地铁站的所有工作人员。