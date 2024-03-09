交流站：《青年视角》推动年轻人关心国事

今年2月14日，我的大儿子林子昊写了一篇评论文章《我国应积极推动艺术教育》，得以发表在《联合早报》每逢星期三开辟的青年论坛：《交流站·青年视角》栏目。

我当天早上读报时，居然没有留意到是他的名字，到了晚上他跟我提起之后，我再次找出来重新读了一遍。我读完不禁有点咋舌，虽然敢说敢做是这个年龄段孩子的特色，但他的文章立论和用词也太“辛辣”了一点。当时我觉得，《青年视角》编辑能采用并发表，也算是很宽容的。

3月6日一早，还没来得及读报，就有朋友热心发信息告诉我，你儿子的文章得到教育部的答复。这我可真的是没想到。陈允晶司长的答复，耐心回答了子昊提出的疑问，还详细列举了教育部推行的各种具体方法，也给出切实可行的建议。相信子昊和其他广大读者一样，才了解原来在我们不知道的情况下，教育部其实已看到这些问题，并积极推展各项改善措施。

回看这种交流，的确让身为家长的我深受感动。我在他这个年龄时，也一样对很多社会现象有意见，但各种想法却无奈在一声声“不”中灰飞烟灭。所谓“问渠那得清如许？为有源头活水来”。有疑问，有澄清，有民声，有倾听，这就是“活水”保持清澈的原因，也是整个国家的未来。

希望子昊和陈司长的隔空交流，能带动更多关心国家的年轻人积极发声参与交流。