维护国人和谐关系是国家利益重中之重

谨答复《联合早报·言论》于2月24日刊登的王彼得评论《那些为正义发声者，和“关我屁事？”》：

王先生提到警方对2024年2月2日事件的调查，当时约有70人撑着印有象征巴勒斯坦抗争和团结标志的雨伞，沿着乌节路朝总统府方向步行。在新加坡，未获准证进行公开示威或抗议是违法的。

王先生也提到警方对同一天另一起事件的调查，当时有人在线上直播并高呼“从河流到海洋”。这句话与呼吁摧毁以色列有关。

王先生希望看到公众更多地参与讨论政治和社会课题。政府也希望公众参与进来。政治冷漠对新加坡没有好处。

但是，允许街头示威是一把双刃剑。在许多国家，它往往被劫持，造成重大财产损失，给公众带来不便，破坏公共秩序和运作。

在新加坡，我们的立场是，如果有团体希望组织起来公开发表意见，他们可以去芳林公园的演说者角落。

但是，如果抗议活动可能导致不同族群和宗教团体之间关系紧张，我们一般不允许举行户外集会或示威。在以色列与哈马斯的冲突中，我们就持这一观点。

新加坡人已通过近几个月所举办的多场对话会表达对加沙局势的看法和关切。

维护我们的和平、安全，以及新加坡人之间的和谐关系，必须是高于一切的国家利益。

内政部

联合行动司高级司长

莫泽珑