支持管制甲醛等改善居家空气质量

读了《联合早报》3月5日刊登的报道《2026年起室内油漆不能含甲醛》后，我非常赞同政府的举措。这不仅是一项很好的措施，目的是保护公众健康，也有助于使室内空气更清新。我也希望政府能够进一步改善居家室内空气质量。我们都知道，甲醛不仅来自油漆，还来自其他来源，比如香烟和电子烟。要真正改善室内空气质量，还须要综合考虑如何同时去除这些污染源。

香烟的烟雾，无论是第一手、二手还是三手烟，都含有甲醛等有害物质，对居民的健康造成重大威胁，尤其是对患有呼吸道疾病的人群。然而，目前的政策允许在家中不受限制地吸烟，导致居民每天都受到这些有害物质的影响。有实验证明在30平方米的室内吸食两支香烟，就足以使空气中的甲醛浓度提高每立方米0.01毫克以上。长时间暴露于这样的室内空气中的人，可能面临患上肺癌、慢性呼吸系统疾病和肺功能降低的风险。因此，我们应该禁止在家中吸烟，以减少室内空气污染。这是改善空气质量的一种相对容易的方法。

此外，香烟含有多种有害和致癌化学物质，包括甲醛，其含量甚至比室内油漆还要高。此外，很多非吸烟者为了防止二手烟进入家中，不得不长期关闭门窗，导致无法有效排出室内的其他有害物质。长期的通风不良也会导致潮气积聚，高湿度会促进霉菌的生长。

三手烟也是一个严重问题，它会深入到各种材料中，如沙发、窗帘、床单、衣物，甚至天花板和墙壁。这些有害物质很难通过一般清理方法去除。也有研究证明，三手烟中的致癌物质可以导致细胞脱氧核糖核酸（DNA）双链断裂，进而导致细胞异常增殖和肿瘤的形成。

要全面保障公众健康，改善家庭室内空气质量，永续发展与环境部必须采取综合措施，不仅要控制油漆中的甲醛，还应该制定更严格的室内吸烟管制政策。解决香烟引起的室内空气污染是至关重要的，这将使我们能够享有更清新、更宜居的生活环境。