交流站：在演唱会之外吸引更多旅客

这个3月新加坡占尽了全球各大娱乐新闻媒体的版面，成为社交媒体上的热门话题，因为新加坡是东南亚唯一争取到泰勒丝世界巡回演唱会的国家，使岛国成为近期的旅游热点。新加坡取得巨大的旅游经济效益，但也成为好些东南亚国家议论的对象。

泰勒丝演唱会结束了，可我国今年还会陆续举办其他国际与区域歌手的演唱会。当局也希望借助这次契机，让新加坡成为本区域的文化娱乐枢纽。政府不久前还宣布计划兴建一座新的世界顶级室内场馆，取代现有的新加坡室内体育馆。有了泰勒丝演唱会的成功效应，政府也对大型演唱会有助于经济发展更有信心。

这个思路虽没错，但酒店、餐饮、交通费用等都会因需求增加而水涨船高，到时这些海外歌迷，是否会一直愿意为来新加坡看演唱会而买单？新加坡之所以能成功争取到泰勒丝演唱会，得益于有理想的场地、主办活动的便利性，以及稳定的政治和社会环境。但我们不能忽略物价成本上涨所带来的消费压力，加上新币强劲，已让好些游客觉得吃不消。

新加坡旅游业的长期发展，不能只靠一些有消费能力的高端旅客，推广旅游的政策不能只照顾到一些大型旅游公司，也必须照顾较小规模的市场。新加坡旅游局既然资助泰勒丝的演唱会主办方，是否可考虑拨款发放购物券，刺激旅客前来新加坡旅游呢？台湾就有类似“游台湾金福气”，让幸运的自由行旅客有机会抽中5000元新台币（约211元）的消费金，可用于住宿、超市、地铁等。也许有人会认为提供购物券是一笔巨大开支，而且用的是纳税人的钱。不过，从今年国际游客人数预计达1500万至1600万人次，为新加坡带来约260亿元至275亿元的旅游收入来看，这个做法可能是值得的。

新加坡除了积极引进国际大型活动，政府也要尝试吸引不同国家的旅客，特别是让年轻旅客觉得来新加坡旅游是负担得起的。新加坡并不是什么都贵的国家，而是一个能为不同消费能力的旅客提供不同选择的地方。毕竟旅客到来都少不了机票、住宿的开支，如果可以获得一些补贴减低旅游成本，或许会吸引更多人前来。相信这些受益旅客也会在社媒上广泛宣传，产生良好口碑，可能比直接花钱买营销广告更有效。

新加坡如今对中国旅客实行免签政策，但“免签不等于免费”，我国高昂的物价，是旅客选择是否前来的关键因素之一。新加坡如今有的一切，其他国家将来也会效仿，因此应继续为更长远的旅游利益考虑，适当推出一些优惠，让更多旅客有机会前来旅游，而不是成为只服务一小部分高净值游客的国家。