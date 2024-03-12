交流站：泰勒丝带来创新思维

泰勒丝是谁？今年第一次看到泰勒丝的新闻是在各网络媒体和娱乐新闻。后来泰国首相社德他甚至指出新加坡政府以巨资津贴，争取成为泰勒丝时代巡回演唱会在东南亚的唯一一站。

这让我开始注意和尝试了解泰勒丝为什么会拥有这么多世界各地的粉丝，而且以年轻女性居多。泰勒丝从小就有音乐天赋，九岁就开始创作歌曲，10多岁就已在音乐厅演唱自己的创作。这些活动都得到她父母的大力支持和鼓励，她十七八岁就已有优异的词曲创作能力，出道至今得到的各种奖项不计其数。

泰勒丝是很多年轻人的超级偶像。为什么她能吸引世界各地、各种族文化背景的粉丝，值得我们探究。在她的词曲创作里，传达出很多年轻人心里很想但不敢表达的那种敢爱敢拼的勇气，所以获得年轻人的共鸣。她是才女，也是一位非常优秀和有智慧的时代女性。在她30多岁时，美国纽约大学颁给她荣誉博士学位，表扬她是美国时尚女性的代表，能创作高质量歌曲。泰勒丝的音乐始于乡村音乐，但也跨界到流行和摇滚音乐，她的演唱会激发年轻人对音乐的热情和希望。

如果把泰勒丝的人生成长故事，编成新加坡品格与公民教育课程的教材，应该会起到很大效果，因为年轻人能从她身上学到勇于创新和突破的正面思维。她的每一个作品都隐藏着感性学问，值得年轻人借鉴，因为这就是时下年轻人的感觉和想法，对成长阶段的孩子非常有影响。