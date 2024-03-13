近两年，哈芝巷开了越来越多新潮照相棚，吸引许多青少年前去消费。这些时髦照相棚主打的商业标语是“活在当下”，即拍即打印照片。去年11月开幕、源自韩国的Solace Studios，通过新颖的鱼眼特效和炫酷的背景，吸引了我和朋友前去尝试。万万没想到，照相棚才刚开始营业，就涌现一大群青少年排队。他们为了美丽的照片，甚至愿意排队一个多小时。虽然有点荒谬和离谱，但我觉得那次的体验确实很特别。之后就一发不可收拾，接连打卡了很多个照相棚。

从那次体验，我觉得年轻人喜欢追求潮流和便捷的生活方式，其中一种就是通过摄像来记录生活。从一开始的数码相机，演变到人手一台智能手机都有前后摄像头，人们都懒得把自己拍的瞬间打印出来。但近几年出现的韩式照相棚，在青少年群中突然广泛流行起来，受到很多人关注。我一直觉得潮流是一种轮回，这不就是以前曾经流行一时的“大头贴”吗？已经许久无人问津的照片打印服务，如今又再次找到市场。

有意思的是，几天前我路过那家照相棚，但里面顾客已不多。我想这股潮流可能又快要画上句号了。这些照片虽然不是必要的生活开销，但青春毕竟只有一次，年轻人都会想留下印记。因为这将会是我们这代人的共同回忆。我们并不太追求未来的理想和快节奏的生活。现代的年轻人，有时候会花费不必要的钱和朋友一起打打闹闹，但这也是一种活在当下、体验生活的方式。