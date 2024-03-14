全国华文大比拼设方言题 呈现本地华文华语特色

谨答复吴俊刚先生今日（3月14日）的《联合早报·交流站》投函《“无马走”是否走过头了》：

首先，我要代表主办方感谢吴先生对“全国华文大比拼”的关注和支持。

“全国华文大比拼”的宗旨，是希望让本地学生能够在应试以外，更大范围地接触华文华语多元的元素，以激发他们进一步了解并喜欢上它。华文华语是以中国北方官话为基础的普通话离开中国后，华人社群在居住地使用的语言。它的词汇，加入了在地惯常使用的方言，以及与其他族群语言融合后的所谓“外来词”。以新加坡的语境来说，本地华文华语中的中国南方方言凸显了早期移民约定俗成的特色，反映世代累积的习惯和用语方式，这是我们和其他以华人居多的国家和地区，不同且鲜明之处。

华文媒体集团主办“全国华文大比拼”11年来，出题也具有这个特色，每年都会在不同环节采用方言题，但是占比并不高。以今年的初赛为例，方言相关的题目和分数比重只占整份卷子不超过5%。

我们的出题团队在设计题目时也会考虑词汇的恰当性和普遍性。以“无马走／没马跑”（bo beh zao）这句福建话而言，有不少例子说明这是本地人不陌生的词汇。

新加坡华族文化中心从2022年7月到去年5月间，以本地作家许光荣第一系列的方言书为题，展示书中有关五大方言：福建、潮州、广东、客家和海南话的常用词，展览名称是“没马跑·许光荣方言插图”。另外，台湾歌手瘦子E.SO参与《中国说唱巅峰对决2023》的节目时，邀请本地说唱歌手西阁（Shigga Shay）当帮唱，两人就表演了夹杂福建话和英语饶舌的合作曲目《没马跑》。

接下来，我们在设计“全国华文大比拼”题目时，仍会谨慎注意，在多重考量中尽可能取得平衡。

新报业媒体

华文媒体集团青少年受众工作群总编辑

陈能端