社区护士需要理解与支持

最近因为工作上的需要，我开始和几名社区护士一起合作，更了解他们在社区的工作性质和挑战。

身为社区护士，他们经常须要东奔西跑，若遇到比较难应付的年长者或紧急事件，甚至午餐也无法按时吃。因此，他们在午餐时间一般都不想聊工作，只想珍惜时间好好休息。

他们每天要背负的责任很重，在外必须照顾和教导年长者，下班回到家则要肩负为人父母或孩子的责任，令我对他们既佩服又尊敬。

我是念社工系的，曾与一名社区护士分享说，当初并没有打算当社工，反而是希望往医疗方面发展。但在毕业之前，我必须完成一份研究报告，探讨如何吸引那些与社会隔绝的年长者到活跃乐龄中心参与活动。若能参与活动，他们的身体才会更灵活，在中心里结交一些朋友，也能避免患上失智症。

那名护士建议我先尝试当社区护士助手，毕竟我有接触年长者的经验，工作对我而言应该不是太大的挑战；我也不喜欢长时间待在办公室工作，或许应考虑她的建议。从当社区护士助手开始，一起合作照顾年长者，教导他们如何在家里做物理治疗和服用药物。如果遇到与社会隔绝太久的年长者，我也能够完成我的研究报告，可谓一举两得。

除了关注年长者，社区护士也须和其他机构一起合作，举办健康讲座，鼓励年长者多参与活跃乐龄中心的活动，保持身体健康。我也喜欢与其他社区伙伴交流，培养良好关系，加强合作，一起帮助有需要的年长者。

我非常支持卫生部从9月起开始推行的ANGEL长期挽留计划。希望这项计划能成功挽留和吸引更多人加入医疗行业，因为这是一份非常有意义的工作。我们也需要更多年轻人加入，一起应对人口老龄化的问题。

长期培训机会也是我的其中一个考量因素。我发现有些机构赞助的培训课程很吸引我，尤其是全职培训课程。因为我不只能专心接受培训，每个月还能获得薪水。其他机构赞助的培训课程，有些须要半工半读，必须自己掌握好下班后学习和休息的时间。希望我也有机会申请医疗相关的培训课程，然后再考虑是否真的适合这一行。

我曾遇到另一名护士，她因为发生某些事情而影响情绪和工作表现。其实护士也是人，偶尔也会有情绪低落或感到压力的时候，特别是在冠病疫情期间。身为合作伙伴和朋友，我决定伸出援手，陪她聊天，倾听她分享心情。虽然我没有辅导方面的知识或经验，但至少能给予陪伴。所幸到最后，她愿意接受专业的辅导。在她接受辅导期间，我和几位同事也抽出更多时间来陪伴她。过后她的情绪好转，恢复到平常的状态。

真心希望长期挽留计划能吸引更多国人加入医疗行业，更希望外界能更了解医疗团队的辛苦。在他们情绪低落时，为他们打气并提高士气，通过鼓励和陪伴，助力他们继续前进，为需要帮助的人提供更好的照顾。