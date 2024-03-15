交流站：也谈提高国人生育率

读了《联合早报·交流站》于3月2日刊登的蔡天寿读者投函《生育率降至0.97该如何？》，我也同意我国生育率持续下滑至1.0以下的历年来最低，远低于2.1的人口替代水平，是值得担忧的趋势。

现代妇女许多是有稳定的工作和领着高薪的大学生，她们不可能为了生儿育女就放弃大好前途，外加工作压力大，放工后回到家已精疲力竭，就算想生，有时也力不从心。

一想到将来生儿育女后，还要顾虑到照顾和教养的问题，而大多数夫妇都尚有父母要照顾，生了孩子没人帮忙照顾，就算有能力聘请帮佣，要找到尽责的也难如登天，女性怎么能安心怀胎呢？况且现在的小家庭，夫妻二人都外出工作，虽然经济能力不成问题，但把孩子送去托管中心，又会担心孩子遭到虐待，所以政府过去推出的各种奖励措施和津贴都起不了很大的作用。

生育问题最重要的还是要靠年轻夫妇之间的共识，密切配合才会有成果。虽然说现在很多公司都有灵活工作的安排，生了孩子可以选择居家办公，可是孩子的啼哭声、喝奶、换尿片等，都会间接影响工作效率，所以很多夫妇宁愿选择继续过二人世界，一有空便去旅游，根本不想生儿育女。

今年是龙年，希望年轻夫妇尽量努力“造人”，为国家的未来尽一分力。《联合早报》日前报道，一对夫妻在2月29日闰日当天产下第六胎，真是令人鼓舞。另一对夫妇，结婚10年后才在2022年迎来一个宝贝女儿，而且妻子是在尝试了好几年的自然受孕不成功后，尝试进行体外受精（IVF），期间还一度流产，最后终于夙愿得偿迎来宝宝。

年轻夫妇应该向这些夫妻看齐，尽量早生、多生，当他们老了退休后，儿孙绕膝，其乐融融，晚年生活才会幸福美满。年轻时努力，将来苦尽甘来，含饴弄孙的晚年生活必定会更加充实。