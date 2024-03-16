交流站：邻里步道缺乏维护有安全隐患

雨后清晨在邻里漫步，一位老人家在前方步道健行。我心里赞赏，她能保持活跃是老龄化社会银发族的好榜样。然而，仔细看了前方步道的情况，不禁为使用步道者的安全担心。

只见前方地势起伏，部分往前倾斜，一些路段的设计弯弯曲曲，两旁果树成荫，落叶铺满湿漉漉的步道上。路面或因日晒不及，尽为苔藓所覆盖，雨季时，这段湿滑的地面将是健步者的陷阱，特别是年长者更得步步为营。

这个小区位于裕廊东13街第102和104座组屋附近。靠近教堂处有个沿着篱笆精心打造的花园，培植各式花卉香草，赏心悦目，是邻里居民疗愈、流连的后花园。步道绕过此花园，前面一再出现弯曲的路况。走在倾斜转角处若不小心容易滑倒。有迹象显示，不时有路人或跑步者失足发生意外。偶尔也有“铁马”（脚踏车）忽视路口高挂的“脚车禁入”标志而在陷阱处“落马”。

如何避免这类意外的发生？关键在于经常保持步道路面干净。这些步道设计美观，但须要定时清洗，杜绝苔藓滋生。或是位置较为偏僻，过去长期被忽略了。隔邻的教堂遇承包客工清洗内部设施时，会用水枪清洗靠近侧门部分的公共步道，还原路面原有的颜色，那才是安全步道的本色。

期待市镇理事会或相关部门能尽快正视此处的安全隐患，定时维护和清洗，确保步道能够安全使用。