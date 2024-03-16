交流站：“游戏化”可吸引年轻人

既然人生如戏，在一个科技发达、人手一机的时代，社交游戏和新媒体平台上的娱乐内容，或许能够让人得到一些启发和领悟。

美国皮尤研究中心及英国通讯管理局日前的研究都显示，越来越多年轻人获取新闻的来源是脸书、Reddit、Instagram、TikTok与X等社交媒体平台。在这个信息量爆炸的网络时代，相信年轻人甚至大众都会偏向选择符合兴趣或对生活有帮助的信息。

各类短视频和娱乐节目如雨后春笋般涌现，相比之下，新闻和时事报道在年轻网民眼中逐渐变得乏味和枯燥。这种趋势会影响年轻人对社会课题和时事新闻的兴趣。为了吸引年轻受众，各媒体平台绞尽脑汁创造更新颖和抢眼球的内容，以更轻松、幽默有趣的方式包装一般上被认为严肃的题材，如法律知识、政策、环境课题等。

韩国综艺节目《犯罪现场》以角色扮演的新颖推理游戏吸引观众，以真实犯罪案件为素材，由明星玩家扮演案中嫌疑人，推理出隐藏在他们之间的凶手，从中向受众普及法律知识、提供法律小贴士。

中国罪案推理网络综艺节目《明星大侦探》把这类节目推到新的境界，以有趣好玩的方式探讨各种时事话题，包括裸体贷款、微笑忧郁症、青少年性侵等社会问题。这个高人气指数的节目，也推动剧本杀风潮。剧本杀是一种角色扮演及社交推理游戏，让玩家沉浸于游戏世界，通过游戏故事和人物背景，推理出真凶。这股热潮也刮到新加坡。

即使看似不严谨的综艺节目，例如Disney+的《韩星地带：逃脱任务》，也传达一些核心价值观。节目要求三位艺人在节目组创造的虚拟世界里生存四小时，在游戏和笑声背后，传达意志力、毅力和团结合作的重要性。在疫情严重、人人保持社交距离的时期，类似的节目更显意义重大。

凭着对推理节目的喜爱，我和一名好友创造了新加坡第一档罪案推理游戏真人秀《浪涛之曲》（“Melody of Waves”）。这是以我们原创的沉浸式剧本拍摄而成的视频。六名明星玩家以侦探与嫌疑人的身份，参与调查一桩发生在虚拟世界“狮子国”的谋杀案，找出隐藏在嫌疑人中的凶手。

我们对烧脑推理题材的热忱，通过创造这个视频尽情挥洒。我们尝试以新颖的形式探讨气候变化和恐怖主义威胁等重要课题，希望从中协助普及全面防卫与反恐的知识。我们很荣幸能够与国防部全面防卫与联系署（Nexus）和内政部全国保家安民计划（SGSecure）联手呈现此游戏视频，希望从中可以鼓励更多青少年为全面防卫出一分力。

采用新媒体、多媒体、社交媒体、各种线下方式，例如沉浸式剧院、角色扮演游戏和多人桌面社交游戏等方式，“包装”一些看似严肃、沉闷的课题，有助于吸引年轻人的注意力，关注时事新闻，在学习新知识时，可以乐在其中。

当然，视频和内容创作者有义务确保创作的内容和短视频不会造成不良社会影响。娱乐内容须要更多的意义和内涵，传达多一些爱、多一些温暖。大家秉持这份娱乐和教育精神，继续创作新剧本，探讨更多社会现象，既然游戏如人生。

（作者是英国伦敦大学学院经济与地理系学生）