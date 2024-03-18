交流站：战争何时了？

打从中学开始，我对中国历代战争到上世纪的第二次世界大战，就略知一二。虽然我不是文科生，但还是时常能从报章、电视新闻得知有关战争的消息。小时候，从母亲口中得知日本侵略新加坡，那时她刚满10岁，住在林厝港乡下，为了躲避日军追杀，只要一听到风声，全家大小就立刻躲进山洞，直到日军离开后才敢出来。三年零八个月的地狱般生活，就是如此挨过去的。

半个世纪前，我也从媒体中知道有所谓的越战，也就是胡志明领导的北越与美国支持的南越的战争，死伤无数，经历了好多年，才最终停止。

那时我还年轻，以为应该是天下太平了，怎么也没想到20多年后，又来了一场波斯湾战争。在美军指挥下，多国部队对在伊拉克和科威特境内的军事目标进行密集的空中轰炸，并使用了先进的武器，这场战争同样造成无数伤亡。

一直到今天，战争还是此起彼落，没完没了，乌克兰战争已打了两年，还无法得知几时会结束，如今还有以色列与哈马斯在加沙的战争。看来残酷的战争不会随着文明的进步而停止，反而更令人担心随时会爆发第三次世界大战。

虽然这些战区离我们很远，但我们也受到物价高涨，食物短缺等影响，民航机得绕道以策安全，与作战国的人民无法平安友好往来。

作为暮龄市井小民，我除了祈祷，就只能够以身作则，鼓励年轻人多与各友族沟通，和谐共处，互相尊重彼此的生活差异，不搬弄是非，不听信谣言。除了认真对待国民服役，各族人民之间的同理心与信任最重要，也只有这样，国家才会团结与昌盛，不会沦为下一个目标。