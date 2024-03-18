交流站：可考虑把哲学引入校园

读了《联合早报·交流站》于3月15日刊登的王瑞贤读者投函《新加坡人需要哪些生活文明？》，我很认同用哲学思维方式提升新加坡人的生活文明，共同创造一个更美好的新加坡。

第一次接触哲学是八年前，参与领导与企业家培训课程，学到企业经营也是一门哲学，能够使企业领导更有智慧。当时，我只知道哲学是一门高深的学科，内容是一般人很难理解的东西。

我是在50岁后才开始接触哲学，重新认识这个世界、社会、家庭和自己，让我倍感幸运。哲学是一门探讨人类思维和存在的学问，可以帮助我们思考生活的意义和目的，培养思辨能力，并为其他学科提供辅助，因为一切人文理论都是从哲学研究分析开始的。虽然哲学不一定能给出确切的答案，但它强调思考和追求真理的过程。

通过哲学的学习和思考，我们可以成为更加理性、有思想和善于思辨的人，这不正是现代社会最缺的技能吗？在经营企业的过程中，哲学的思维模式，强调以人为本，有助于解释和解决客户为什么对某种商品与服务有需求，了解必须从“心”思考。

中华文化博大精深，东方哲学家如孔子、孟子、孙子等，流传下来的儒家思想和孙子兵法，都是值得后人学习的哲学著作。教育部可以考虑把哲学引入校园，增强学生的思维能力，加强他们的创新意识，培养除了学习知识之外，也要懂得提问，因为“学问”就是要学也要问。目前的人工智能（AI）发展，已成为世界各国政府和人民又爱又怕的时代改革趋势，从小培养哲学思维，可以为下一代奠定解决未来挑战的技能的基础。