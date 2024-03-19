交流站：心理健康从自己开始

我国目前除了面临人口老龄化及少子化的挑战，国人的心理健康也日益受到关注。就个体而言，心理健康涉及管理、了解并接受自己的情绪，勇敢地面对和解决问题。

身心健康不是天生的，须要靠后天的努力。生理、心理及精神上的改善有可能须要花一辈子的时间，而改变心态也许是最困难的。它包括自省、自觉及自律等自我调适及自我改进。我们不仅要活得久，更要活得好。这当中涉及的养生之道，就是身心并养，而养心重于养身。黄帝内经道：“心者，生之本。所谓下士养身，中士养气，上士养心。”病由心生，养身就要先养心。心态好，病痛自然就少。总之，身心兼养的生活方式方为上策。

健康心理学（Health Psychology）也称为积极心理学，强调心理养生。即心态好、心境宽、心力强。乐观的生活态度是可以后天培养的。所谓“心理生命”就是用心灵唤醒的精神性生命，活出生命本身的大用。心理健康教育即认识自我、悦纳自己，从新开始。生命教育就是要我们不时清除心理垃圾，培养挫折复原力。这涉及逆境学，即修韧性、学转型、拓视野。

无庸置疑的是，人生充满无数的磨炼，我们要学会把每次的逆境当成锻炼。真正的强者，不是没有眼泪，而是含着眼泪依然设法努力前进的人。换言之，逆境孕育着生活的强者。此外，一个人彻悟的程度恰好等于他经历过的痛苦的深度。因为痛苦酝酿了生命的成熟度，从中学会承受，每历炼一次就能够丰富一次。

人生悲喜相随，祸福相依，得失相间，荣辱相连。生活充满了无数个选择，而生活的态度就会决定一切，正所谓：心态决定命运。因为人生不是只有一种活法。我们还可从生活的细微处去感受小确幸。别忘了，生活值得期盼，因为世事难，一切皆有可能。总体而言，我们不妨从两大方面去思考。

首先是建立“正念”，积极的思考。纵然是失望，也不能绝望，要一直活在希望里。我们要切记，宁愿“抱愿”也千万不要抱怨，因为阳光总在风雨后。只要选择保持希望，任何事都可能解决。何况人生永远没有太晚的开始。我们要明白，人不自助，又怎会有他助？所以我们应该好好生活，珍惜当下，活出质量。

其次是学会“转念”，不断转换角度去思考。想法决定了我们的感受，也会影响我们的生活方式。生命何其有限，何不换个角度看待人生？人生总会碰到伤痛时、难过时，只要换个角度，再难，也能撑过去。虽然每件事发生了都回不去，但也没有一件事是过不去的。当我们走不下去时，才是一切的开始；别老是想着“假如当初”，不如扪心自问，从这一次的经历学到了什么。

心理学有所谓的90%定律，即生命的10%是由个人际遇所组成，其余90%则是由个人的反应所决定。一言以蔽之，我们就是自己的心理治疗师。