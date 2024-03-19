交流站：鼓励年轻人认识社团文化

随着社会结构的改变，各社团在会务发展、吸收年轻会员及培养归属感方面，面临严峻的考验。感情是同乡人联系的纽带，通过对源远流长的社群文化的了解，能建立起彼此间的信任与合作。

美食最能激活人们的舌胃，在色香味的引诱下，能培养起共同的兴趣和情感。所以，各社团应积极介绍、推广籍贯的传统美食。小规模的如时常举办小点品尝会，擂茶、算盘子、薄饼、面煎粿、薏粑、红龟粿、芋头饭粿等，都能让大家齿颊留香，进而想去了解这些籍贯小点的由来，制作方法和背后的文化根源。较大规模的则可举办美食文化节，多年以来，各社团都联合举办美食节，如最近莆仙同乡联合会举办“兴化美食文化节”，希望能起到弘扬历史文化、传统工艺和特色美食的目的。父母能带年轻子女出席，让他们沉浸在籍贯的特色美食中，有助于培养对社团文化的认识，进而建立归属感。

其次，社团可主办美食寻根之旅，组团到所属籍贯实地品尝各类美食，进而了解当地的风俗习惯、风土人情，这会带来脑力的激荡，提升自己的认识和修养。在进行这项活动时，也许需要长辈的鼓励，或父母随行；财力雄厚的社团，更可给予赞助，减轻会员负担。在与外地机构的联系方面，更得有会馆的支持和安排，以使美食文化之旅的内容更丰富和全面，让年轻人有兴致参与，并留下深刻的印象。

其三，通过各社团的周年纪念庆典、春祭、秋祭和各节日所举行的活动，如农历新年、元宵节、清明祭祖、端午节、中元节、中秋节、冬至等，长辈可鼓励年轻人参与，一来可了解庆典或祭祀的由来和意义；二来让年轻人多和同年的乡亲相处，在耳濡目染下，能对社群文化习俗有所认识，并能和其他籍贯的族群和谐相处，这在我们这个多元化的社会中，是极为重要的。

总之，这是一份艰巨、吃力不讨好的工作，希望在有识之士的努力下，能达成所愿。