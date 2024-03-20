交流站：老人出门何其难

大概三个月前，我在加冷地铁站遇到一对老夫妇。他们问我该如何搭地铁到大巴窑，我因为顺路，便决定带他们前往。一边走，我一边向他们解释，要如何转换地铁路线。

我在解释时，他们一直摆手摇头，并问道：“那么复杂吗？以前完全不是这样的。”老奶奶的脚行动不便，一路上，老爷爷每走几步都会回头等老奶奶，我也自然放慢脚步。老奶奶不断感慨还说道：“还要走吗？要走那么久啊？”每当到了等地铁的月台，他们都会说：“以后还是不要搭地铁了，搞不懂。”但值得欣慰的是，我们乘搭每一趟地铁时，都有人为他们让座。

确实，老人家出门用公共交通是挺不方便的。老爷爷和老奶奶都不会英文，看不懂地铁路线图，也不会用手机搜索路线。更何况老奶奶脚不方便，想搭地铁出远门真的不简单。每到转换站都要走好长一段路，才能搭上另一条地铁线。

他们下车后，我思考了很久。公共交通对我们来说，能够带来移动便利，但对那些想出远门的老人家呢？交通工具真的有照顾到所有人的需求吗？要是他们当时没有碰到我一起同行，是否要一路上不断地寻求周围路人的帮助呢？

我不敢想象他们当时的无助。科技不断进步，国家快速发展，可那些跟不上步伐的老人家又该如何？我希望公共交通业者，在不断推陈出新的当儿，除了提高效率，也能考虑为年长一群提供一些较人性化的辅助设施。