交流站：全方位解决校园霸凌问题

谨答复《联合早报·交流站·青年视角》于3月13日刊登的梁玮婷同学投函《校园霸凌行为不可忽视》：

我们同意梁同学的观点，即我们必须严肃看待霸凌行为。

霸凌行为是不可接受的，学校也不会容忍这类行为。

学校教导学生尊重和体谅他人的重要性。他们也学会关心同伴，站出来反对霸凌行为，并向学校举报。学校也教导学生，如需要额外的支持，可向父母和教师等可信赖的成年人求助。

随着年轻一代越来越频繁地使用数码器材，学校也更加注重网络健康的教育。通过品格与公民教育课程，学生学会如何以明辨是非、安全、负责任的方式使用科技，并对同伴形成正面的影响。

教师都受过培训，以培养积极的课室文化，留意有异常表现的学生，并积极主动地处理伤害行为。在处理霸凌事件时，经验丰富的学校工作人员和学校辅导员会为教师提供进一步的支持。

一旦接到霸凌行为的举报，学校会进行调查，并为涉及的学生提供辅导支持。学校会采取适当的纪律处分，帮助学生了解伤害行为的后果，并修补受到影响的关系。学校也会与家长合作，在校内外为学生提供必要的支持。

我们向梁同学保证，学校和教师会继续为所有学生创造一个充满关爱和安全的学习环境。

教育部

学生发展课程司（第一司）

统筹司长

卢炜桢