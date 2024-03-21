交流站：高效医疗体系乃国民福祉

去年11月27日晚上，母亲在房间突然跌倒，这一跌居然造成髋骨碎了，换来47天的住院经历。这段时间对我们和母亲来说是漫长的，但却看到照顾老人的需要，和认识到新加坡医疗体系的完善。

母亲身体一直很好，从未进医院。她突然跌倒，让我连怎么叫救护车都要“谷歌”一番。学习到救护车有分紧急与非紧急服务。叫了救护车，还可以选择要送往哪家医院，于是我选择了新加坡中央医院。

感恩在中央医院遇到优秀的医疗团队。年轻但出色的医生，面对我们95岁高龄的母亲，在检测和评估之后，鼓励她接受髋骨手术。她这么大年纪还要做手术，家人都非常忐忑，但经医生解释，我们消除了疑虑和担忧。母亲在手术后第三天就可以下床，在护理人员的帮助下，可以慢慢走去洗手间。

手术后一个星期，本来安排在12月6日到欧南社区医院做复健治疗，怎知在前一天开始低烧。本以为是伤口发炎感染，测试后才发现是感染了冠病。我们曾期望母亲可以转去社区医院，尽早康复回家。但因为感染冠病，就延迟了12天才能转去社区医院。

12月初曾是冠病高峰期，因为当时在中央医院，能够第一时间接受治疗，虽延迟转去社区医院，但冠病康复后，母亲到社区医院时我们也更安心。母亲在社区医院接受了四个星期的复健治疗。那里有很好的护理团队，母亲的体重也增加了2.3公斤。

未进医院之前，曾向母亲建议去医院检查她脑退化的情况，希望趁早诊断和治疗，但母亲一直都不愿意去做检查，不想面对事实的“宣判”。但这一跌，就在医院医疗团队的协助下，也做了脑部检查，让我们对她脑退化的状况有更好的了解。

母亲经历这次体验，深深体会到我国医疗体系的完善，对她的康复有何等大的帮助。她能在95岁高龄做髋骨手术，且能平安回家，真的要谢谢中央医院所有医生、护理团队，和欧南社区医院的医生、职能和物理治疗师、社工，以及在那里实习的理工学院护理系学生。

母亲身体健康时，常认为政府的医疗保健津贴对她来说没多大用处，但经历这次住院的开销，对我们来说肯定有很大的帮助。母亲这次能平安出院，真的要归功于我国健全的医疗体系、高效的医疗团队、对老人家照顾无微不至的护理人员。还要特别感谢欧南社区医院的护士，在母亲出院后，还来电询问情况，让我们感受到那股贴心。