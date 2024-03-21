交流站：医院病房医护人员挑战艰巨

近年来，住院的年长病人不断增加，特别是在疫情期间。我也多次进出医院，单单紧急部门就走了好几趟。在医院里，我目睹许多年长病人的状况。老年人病了，一般情绪都不太稳定，容易发脾气。这或许是因为他们感到孤独寂寞，再加上总感觉住院是不吉利的事，因此非常抗拒。

疫情期间，我先后三次住院，住的是B2的六人病房。同房病人有比我年纪大的，也有年轻的。我发现病人总爱嚷着要回家，有的病人甚至餐餐都需要护理人员喂食；有的病人则因抗拒而选择不吃，还不断大声叫喊。其中一名不能站立和走动的病人每次到了沐浴时间，就须要动员三名护理人员把他移到一个特制的木桶里，再推向沐浴室洗澡；他有时会大喊大叫不肯配合，还高喊着：“我要回家。”

另一名病人，每到午夜就一定要和家里人通话与视讯见面。家里人给他备了通讯器材，但病人又不会使用，总要护理人员协助。我和护理人员说，不应该破坏医院的规矩，到了晚上9时就要熄灯睡觉，否则会影响其他病人休息。此外，还有一名81岁的老妇人，常来探望她85岁的哥哥，可是那位病人总是说：“你是谁？我不认识你。”

我国三大医疗集群正在积极探讨和制定方案，减少和避免病人辱骂护理人员，让护理人员能有个安心的工作环境。在这方面，病人的家属扮演着关键角色，家属不应该把病人当球踢，推给医院后就什么都不管。

我几次住院都不要家里人来探望，也不让朋友知道。我觉得医院的医护人员能够提供很好的照料，家人来探望，只会增加我的精神负担。我反而喜欢住院，因为我可以安心阅读与写作。医院应严格管制家属的探病时间，因为有些家属会“流连忘返”，在病房喋喋不休地聊天，影响病房的安宁。

医院病房医护人员的工作确实很辛苦，应该给予尊重。