交流站：让年长及行动不便者优先用天桥电梯

记得多年前，义顺集选区前国会议员李美花为了让年长者及行动不便者方便出行，建议政府在卡迪地铁站外的行人天桥安装电梯。政府也从善如流，在短短几年内就把电梯装好，并把这项措施推广到更多行人天桥。地铁站外的行人天桥使用量较大，更应优先安装，使用婴儿推车及其他辅助工具者，就可免受日晒雨淋，绕一大段路到交通灯路口过马路。

最近因为工作关系，我经常使用海军部地铁站外的行人天桥到对面的组屋区，观察到很多人都不会主动让推着轮椅或婴儿车者优先使用电梯。我心中五味杂陈，难道没有明文规定，就不必礼让给更有需要的人吗？

从这点可看出，我们的社会在同理心方面仍远远不足。我建议当局仿效地铁站的做法，在电梯外贴上告示，提醒人们必须礼让给更有需要的使用者。

我也发现另一个有待改善的情况。我看过一名女佣推着一名坐轮椅的老人搭电梯要到对面，谁知另一端的电梯因为在维修暂时不能使用。女佣只好掉头，从原先的电梯回到路面，再将老人推到路口使用交通灯过马路。其实，维修人员可以在两边的电梯入口贴上临时告示，让使用者知道电梯在维修，让轮椅使用者不必走冤枉路。

如果社会可以有多一点爱心、多一点关心，在考虑到别人的同时，也让自己开心，何乐而不为呢？