交流站：保持适度社交生活有益身心

今年3月初某个晚上，好多人都经历了美国Meta公司旗下多个社交媒体的大瘫痪，全球脸书和Instagram（IG）用户都突然被登出。当时你的脑海里浮现了什么？是不是担心被骇客盯上了？为何尝试重新登录都不成功？难道是网络有问题？珍贵的照片怎么办？

但是，若你对此事完全无感，那么恭喜你，你一定是已经睡了，或是没有在深夜刷社交媒体的习惯。很多人无法登录社媒的那瞬间，感觉就像将和世界脱节了。英文有一个缩略语“FOMO”（Fear of Missing Out，华文称错失恐惧症），大概指的就是这种情况。话说回来，人本来就是群居的生物，人与人之间的联系，从以前“飞鸽传书”到今天“一键之差”的距离，我们渴望与他人连接的欲望一直没有改变。虽然目前联系非常方便，可是人与人之间真的更亲密，还是变得更疏离了呢？

在新加坡，大家似乎都有忙不完的事，每天睁开眼睛似乎就是要拼命把清单上的待办事项一一完成。若有幸能做完，剩下的时间就只希望能够好好放松，刷手机、看视频、追剧，很少愿意与家人和朋友好好相处。

其实，适度的社交生活（不包括线上）能帮助我们驱逐孤独感。这种孤独感在老人群体中更为普遍。与他人社交互动，能带来幸福感和满足感。我们都需要被理解和获得支持，分享喜怒哀乐和有人耐心聆听。

在经历过冠病疫情洗礼后，相信大家都重新审视生活的意义，我们是否应更加重视自己的心理健康，不要再回到疫情前庸庸碌碌的日子。说易行难，不如从小事做起，先订下目标与家人和朋友加强联系，带着家里的老人与小孩参与邻里社区活动、做义工等，与他人分享，共同营造一个更温馨和包容的新加坡。