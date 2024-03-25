交流站：修订《精神健康法令》以保护当事人和他人

谨答复《联合早报·言论》于3月14日刊登的何国豪医生评论《修订逮捕精神病患法带来的疑惑》：

对《精神健康（护理与治疗）法令》（Mental Health (Care and Treatment) Act，简称《精神健康法令》）和《警察部队法令》（Police Force Act）的拟议修订，涉及警方逮捕被怀疑患有精神疾病，并可能对自己或他人构成危险的人，警方之后会将被捕者交由医生评估和治疗。

这与警方根据刑事诉讼法行使逮捕权，将某人送入拘留所不同。对于有精神疾病的人，警方有时会援引《精神健康法令》逮捕他们，是因为在这些情况下，让他们得到医生的帮助和治疗可能更重要和更有用；如果不逮捕他们，他们可能会对自己和他人造成伤害。这些人本身可能并没有犯法。

对相关法令的拟议修订，与企图自杀行为除罪化之间并不存在矛盾。在《精神健康法令》下被捕的人，在法律上不是罪犯。

并非所有精神疾病患者都有暴力倾向。然而，有一些可能会变得暴力，表现出暴力倾向，或以其他方式对自己或他人构成危险。例如，一名73岁的男子在警察局被发现持有冰锥和刀子。当被问及为何会有这些物品时，他说外国执法机构干扰他的睡眠，他想用冰锥和刀子让他们离他远点。在另一起案件中，警方接到报案，一名36岁的女子神志迷糊，在马路中间徘徊，迎面而来的车辆不得不尽量避开她。在这两起案件中，警方都是按照《精神健康法令》逮捕当事人。在这种情况下，由警方而不是医疗专业人员来应对和处理显然会更好。

另一方面，如果精神疾病患者没有表现出暴力倾向，也没有显示出对自己或他人构成潜在威胁，警方一般不会介入。

警员受过处理不同情况的培训，包括如何应对疑似患有精神疾病的人。他们知道，在向这些人提供帮助的同时，也要确保周围人的安全。当警员被派去处理案件时，他们会全面评估情况，然后才决定最佳行动方案。例如，在2022年，一名戴着护肤面膜的女子骚扰了一对夫妇，并踢了他们的食物容器。在这起案件中，警方评估后认为，根据《精神健康法令》逮捕女子，让她接受医疗帮助，会比以刑事罪名逮捕她更为合适，也会取得更好的效果。

希望以上的解释能澄清我们为什么拟议修订《精神健康法令》和《警察部队法令》。

内政部

联合行动司高级司长

莫泽珑