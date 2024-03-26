我在媒体上看到这样的报道，“在新加坡，遍地都是富豪，平均每22人中就有一位百万富翁”。把这数字换成百分比的话，就是4.55%，也就是说每100个人里面，就有四五个人是百万富翁。

我想这个数字应该还没有把不动产算进去。新加坡是居者有其屋的国家，约90%的国人拥有自己的组屋或私人住宅。如果把屋子的价值也算进去，几乎我所认识的好朋友都是百万富翁；我也不错，也算是半个百万富翁。

新加坡人是越来越富裕了，这是有目共睹的事实。此外，新加坡已经连续两年在《世界幸福报告》中，获评选为亚洲最幸福的国家。我认为，促成这一成就的因素有：廉洁有效率的政府、种族和谐的社会、全民就业收入高、安全稳定的生活等。

富裕在某种程度上，肯定能提高一个国家的幸福感。所谓贫贱夫妻百事哀，贫穷子弟多暴躁，说明生活匮乏多少会带来某种困难和不幸。但有钱并不意味着一定会感到幸福。一个过着人人羡慕的富裕生活的人，不时就向朋友诉苦说：“我不快乐，生活没有意义。”收入一般的朋友就回应他说：“那你来过过我的生活好了。”他回答道：“那样我会更不快乐。”

国家富裕肯定是好事，但富裕也带来通货膨胀，以及人们产生“怕输”和“怕死”的心态，害怕失去现有的一切，因而面对另类的压力。除了经济发展，努力营造一个更富有亲和力，互助互爱，互相关怀的社会，新加坡的幸福指数应该就能向前再跨进一大步。

笑一笑，扪心自问，你真的幸福吗？