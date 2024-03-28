交流站：也为立国一代发声

读了《联合早报·交流站》于3月16日刊登的李学经读者投函《为建国一代提供优惠景点票价》，我非常同意。我是立国一代，今年73岁。现在年纪最老的立国一代出生于1950年，今年应该是74岁了；最年轻的是在1959年出生，也65岁了。

的确，建国和立国一代的人数每年都在减少，在我家附近经常看到的建国和立国一代老人家，不是坐在轮椅上被帮佣推着走，就是自己开着行动辅助工具；还能走动的，也须拿着拐杖或雨伞充当支撑工具，一步一步慢慢走。至于我们这些还能走动，甚至跑动的建国和立国一代，则尽量每天运动，散步晒晒早上的阳光，与朋友和老同学聊天叙旧过日子。

我们也很想去我国的旅游景点逛逛，可惜这些景点的收费太昂贵，例如新加坡飞禽公园和新加坡动物园、环球影城等等。记得七年前我去海南岛参观景点时，只须出示护照，证明已过60岁，就一律免费，为什么新加坡的景点不能向这些地方看齐呢？至少让65岁（最年轻的立国一代）或以上的年长者免费入场，或提供五折优惠门票给他们。这样一来，我们就可以和子孙一起出游，享受天伦之乐。

另外，职总属下的食阁Kopitiam，目前只给建国和立国一代10%折扣，实在太少。食阁的食物价格不断上涨，最便宜的一般也要四五元，折扣就只有四五角钱，真的没有多大帮助。希望政府和职总能考虑为年长者提供多一点优惠。