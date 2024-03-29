交流站：体罚还有价值吗？

一日中午，我赶到学校去接孩子放学，由于迟了点，门口已挤满了人，正当我探头寻找孩子时，忽闻后面传来几记响亮的耳光。我回头望去，只见一对母子在对峙，儿子大概五六年级，背着个大书包，被母亲连扇耳光，接着母亲就是一顿责骂，儿子在妈妈责骂过后放声大哭。

从他们的对话中，大概了解男生做了一些错事，老师让他留堂，然后通知父母，不过母亲也提到男生已不是第一次，或许这是她会那么愤怒的原因。母亲也责骂他说谎，对此，男生做了辩解，但无奈母亲的连环耳光，已将他的尊严和反驳彻底击碎。

这是典型的体罚教育，也许大家已见怪不怪，孩子缺乏管教、难以管教，是很多家庭的普遍现象。这起事件，更是将大庭广众体罚孩子的真实情况活生生展现出来，当时在场的其他家长和孩子，内心都感到震憾甚至不适。

我尝试站在双方的立场分析这件事。孩子在校不好好学习，屡次因行为不良被留堂，让要面子的家长找到发泄口，将怒气发在孩子身上。孩子由于自小缺乏管教，造成价值观偏差、满口谎言、误学贪玩，在校园变成一个麻烦制造者，不受教师和同学欢迎。教师的投诉加上为人父母的自尊受到打击，最后孩子挨打。这类情况应该不是孤例。

诚然，通过体罚教育孩子是不可取的，这位家长在大庭广众之下进行体罚，更是让人不能接受；不过，站在家长的角度想，也是可怜天下父母心。

古人有云：“子不教父之过”，这些都是对父母的劝诫，身为父母，要牢记教育好子女的责任及重要性。如果孩子从小没有培养正确的价值观，一旦走上歪路，步入社会后会造成诸多问题，到时就不仅仅是父母的问题了。为人父母肯定追悔莫及。

虽然新加坡的教育体系设置了品德与公民教育课程，但我认为力度还不够深、精、广。当然，学生的品德培养绝对不能只靠学校，家庭教育、社会教育都起着举足轻重的作用。家庭、学校、社会各方在深化孩童的品德教育方面须加倍努力，让孩子有尊严地成长，让家庭更和谐，让社会风气更好。我相信这是一个发达国家软实力的重要体现，也是全体国人乐于看到的。