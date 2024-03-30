交流站：一场难忘的南大盛会

2024年3月9日是个平凡的日子。共有500位来自全球的南洋大学校友齐聚马来西亚芙蓉花城，参加第18届南洋大学全球校友联欢会。这两天的盛会，让参与者留下一段难忘的印象。

这次联欢会之所以令人感动，因为出席者有拄着拐杖的年迈学长、坐在轮椅上的前辈、戴着助听器的，以及因为脚不方便而由家人扶持着的南大人。他们当中，许多已白发苍苍，但他们还是从世界各地赶来，只为了想与昔日同窗共同追忆曾经拥有过的南洋大学岁月。

这些已入耳顺或从心所欲不逾矩之年的年迈校友，曾经在南大的云南园校园里奋斗，许多学有所成，已是教授专家，也有不少只是度过一个平凡但平安健康的一生。他们虽然已经步入暮年，但对母校的深厚感情依然如昔。因此，在过去50多年来，每次举行校友联欢会时，无论路途多么遥远，他们都会像候鸟般赶来赴会。这在世界各地其他大学的校友中，从未见过，有人说：“这就是稀有的南大情怀。”

这次联欢会的气氛十分融洽欢愉，许多老同学在抵达会场那一刻，一见到多年不见的老朋友，就把行李放在一旁，在旅馆大堂互相畅谈问候和拍照，欢笑满堂，仿佛时间倒流，将他们带回到那段青葱校园岁月。

晚会节目丰富多彩，其中一位校友用诗歌《梦迴八角亭》，讲述了他在云南园的生活点滴。诗句充满深情和回忆，让人感动不已。或许，正是这些平凡而珍贵的瞬间，构成了南大人的共同情怀。

南大的历史，一直是新马两地华社的伤痕历史。它自1953年创办到1981年停办，仅仅存活了28年，这确实令人惋惜。但是，残酷无情的历史却阻挡不了毕业生在母校消失多年后，还是紧紧联系在一起。这些年来，各地校友每隔两年，不间断地轮流主办校友聚会，这种浓厚的南大情，或许是南大精神的升华吧？

蓦然回首，南大校友就像一本已绝版的书，它的珍贵就在于随着时间推移而日益稀少。人的身体会随着时间流逝而变老，然而，美丽的回忆却会永远保持年轻。我和众多南大校友在云南园生活的记忆永远不会退去。这次联欢会，不仅是一次重逢，更是一次向南大精神的致敬。让我们共同珍惜这份情怀，让南大精神在我们心中永远保持年轻。