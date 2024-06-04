交流站：翻译没酬劳?

前不久，我通过一家职业介绍所应征一份翻译工作。职所通过电话告诉我招聘公司乃政府科技局。如获聘，酬劳将以每小时23元计算。5月19日收到职所短信通知：“恭喜你，政科局为你设置了一份大约需一天时间完成的翻译任务。”

我问职所，既然之前说好酬劳是以每小时计算，那这份任务是否是以一个工作日的常规8小时来计算我的酬劳总额？没想到，职所竟然回复说这份任务不会有任何酬劳，政科局会在任务完成之后，决定是否还需要面试或直接受聘。

看了这个回复，除了诧异，还有不解，希望政科局以及劳资政公平与良好雇佣联盟（简称TAFEP）会回答以下疑问。

一、政科局聘请翻译员的评估程序是否除了看求职者曾经翻译过的作品，还要完成一份无酬劳任务？

二、如确实，是否有必要布置一个求职者得花一天完成的任务？

三、如真需要求职者花一天翻译，是否应该给予他们应得的酬劳？一般求职考试不外一两小时。即便试用期的员工也会得到酬劳。

四、倘若有公司在招聘阶段用“评估”名义让应聘者“做工”，TAFEP是否有保障求职者权益的准则？

若看了求职者提供的作品，招聘方仍无法判断求职者的工作能力，可以布置一份约须一到两小时完成的鉴定任务，这也合乎情理，不给酬劳也还可接受。可是，若布置的任务须要用一天的时间才能完成，招聘方却不愿意付任何酬劳，这似乎欠缺公平。

许多求职者求职心切，或许会默然接受某些不公平的招聘程序。这可能导致招聘方继续采取这种对求职者欠缺公平的做法。

无论是翻译或任何领域，无论专业职位与否，希望政府机构能带头，以公正的酬劳与征聘措施对待所有求职者。也希望TAFEP在提倡职场公平的同时，积极制定有关正式雇用前的征聘评估阶段的公平措施准则。