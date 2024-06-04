交流站：“小贩文化探索之旅”值得推广

2020年，我国小贩文化列入联合国教科文组织世界非文化遗产代表名录，这让小贩美食扬名国际舞台。国家环境局在2022年5月为中小学生推出“小贩文化探索之旅”计划，是值得推而广之的工作。

小贩中心是大众的饭堂，许多人都在此解决三餐，不但选择多样化，且丰俭由人，走不多远就可尝到美味，填饱肚子。但有些人尤其是年轻学生，对小贩中心的历史由来等不甚了了。“小贩文化探索之旅”的推行，正可以让学生了解小贩文化，历史发展过程，以及它在社区中的重要性。例如一些小贩中心的名称，是和该地的历史挂钩的，如中峇鲁、老巴刹、芽笼士乃、牛车水、勿洛、芳林、忠忠、红山、纽顿等等小贩中心，都和该地区的发展和民情密不可分。了解这一段段的历史，就等于上了我国社会教育的一堂课。

我国的小贩中心，除了各种族、各籍贯的传统美食外，还有来自世界各国的餐点，如日本餐、韩国餐、意大利餐、美式汉堡包、披萨等，加上不同口味的冰淇淋、西式咖啡、南洋咖啡，种类多、选择多，让大家在小贩中心把茶言欢、吃香喝辣。这是我国特有的一道道风景，可让年轻学子对美食文化有深一层的认识。

小贩中心是一个很接地气，民众日常生活常去的地方，一张桌子坐了不同种族的邻里，尽管吃的食物不尽一样，有华族的云吞面，有马来同胞的马来饭，或印族的飞饼，但大家都和谐地在一起用餐，甚至还寒暄交谈，一幅乐融融的景象。这是应该向年轻学生强调的，只有不分彼此，在吃的天地里相互礼让，才能使生活更多姿多彩。

通过对小贩文化和历史的了解，了解有关部门鼓励各族年轻小贩的加入，是为了把家传的美食传承下去，让新旧的交流与融合，提升小贩文化的内涵。这对缔造一个包容和乐的社会，意义重大。同时，也有助于培养和加强国民的认同感和归属感，让小贩文化存在人们的心中，进而吸引更多游客慕名来品尝我国的美食。

小贩中心是国人身份的象征，让学生进行“小贩文化探索之旅”，必能获益不浅。