MyActiveSG+过渡期会全面支援年长者

谨答复《联合早报·交流站》于5月23日刊登的陈素素读者投函《MyActiveSG+使用麻烦多》：

我们感谢陈女士的投函，并肯定6月15日启用的新系统的潜在好处。新加坡体育理事会推出MyActiveSG+，是为了更好地满足公众不断变化的习惯和运动需求。它是参考现有ActiveSG应用和MyActiveSG+试用版用户的反馈及意见后，推出新功能，旨在为会员提供更公平、更透明的公共体育设施预订系统，以及更多以用户为本的功能。

MyActiveSG+的其中一项主要升级，是将ActiveWallet的MyCash储值功能，替换为ActiveSG积分和广泛使用的支付模式如PayNow和信用卡及转账卡。这些都是高效安全的“即用即付”（pay-as-you-go）功能，让会员不必另外为电子钱包储值。

为了帮助会员使用新平台，我们已增加实地和线上的支援。过渡期间需要帮助的会员，尤其是年长者，可向任何体育中心的“尼拉团队”（Team Nila）服务大使和体理会ActiveSG职员求助，或拨打1800-344-1177与我们的服务素质管理同事联系。会员也可通过http://members.myactivesg.com/feedback联系我们。

“尼拉团队”服务大使和体理会ActiveSG职员将能够帮忙会员：一、设置PayNow，以方便在MyActiveSG+上预订设施和购买健身房和游泳池的日票及其他类别的门票；二、将身份证号码与PayNow的银行账户绑定（若他们还未这么做）；三、授权一名拥有身份证号码绑定PayNow的家庭成员，收取他们在MyCash中的余额退款。

在8月14日之前，会员仍可使用现有应用的余额预订设施，或在合作商家购物。未使用的余额将于8月31日前，退还至会员或其授权家庭成员的身份证号码绑定PayNow的银行账户。

在继续逐步作出改进，以确保MyActiveSG+容易使用、方便和安全之际，我们非常感谢会员的反馈和耐心等待。我们也已联系陈女士，向她提供协助。

新加坡体育理事会

ActiveSG司长

陈福良