交流站：要向霸凌说“不”

近几年来，霸凌的问题愈来愈严重，校园霸凌、网络霸凌等事件频频发生，令人担忧，引起大众和媒体的关注。

校园本是老师教书育人之地，学生汲取知识之所，但校园霸凌事件却给这片乐园蒙上了阴影。校园霸凌，也称校园暴力，它不只是指身体上的攻击，也包括使用恶劣的言语对他人的心理造成恐惧、痛苦、羞耻和抑郁。霸凌对一个未成年的学生所带来的打击是不可逆转的，它可能会导致受害学生长期心理上的伤害，仿佛被蒙上一层雾。

社交媒体已成为许多人生活中不可或缺的主角，学生更是各大社媒交的常客。遗憾的是，发展并不总是积极的。就有一些学生、年轻人使用互联网强扰和欺凌别人。被人在网上嘲笑，被大众看到，伤害可轻可重，严重的话可能迫使受害人选择离开这个世界。

我的朋友，陈莉莉（虚名）就是一名遭霸凌的受害者。她性格开朗、活泼，非常受学妹们的欢迎，却遭来朋友的嫉妒，甚至故意孤立她、贬低她、在社媒上散播谣言中伤她。这令莉莉非常自卑和难过，开始疏远了朋友和家人。

莉莉非常害怕恶霸，不敢把事情告诉老师，以免遭到更离谱的霸凌。然而，恶霸并没有因为她的沉默而有所节制，甚至在课外活动排挤她，使她承受很大的心理打击。莉莉因此开始讨厌上学，成绩也一落千丈。最后，她在朋友的不断鼓励下，鼓起勇气向老师寻求帮助，才顺利地解决了问题。

也许你从未经历过霸凌，也不认为霸凌会发生在自己身上，但很多事实告诉我们，霸凌随时会发生在任何人的身上。我们要学会寻找帮助，要向霸凌说：“不！”