交流站：爱情诚可贵 友情价更高

“恋爱脑”是网络流行语，是一种爱情至上的思维模式。爱情是生活的调味剂，却不是生活的必需品，一味地将时间和精力全部投入到爱情里只会引火烧身。所谓“靠山山倒，靠人人跑”，过度依赖他人不可取。爱别人之前要先学会自爱，这样的恋爱关系才不变得畸形。

前阵子发生在中国的胖猫事件，值得警惕。21岁的游戏代练“胖猫”（游戏名：熊猫）在女友谭竹提出分手后于重庆大桥跳江自杀。据悉，胖猫在两年网恋期间给女方累积转账51万元（人民币，下同，约9万5000新元），自杀前也将仅剩的6万6600元转给女友。

胖猫来自普通家庭，拼命接单打游戏，将绝大部分的收入都转给女友，却依然无法留住她的心。此事闹得沸沸扬扬，就连新加坡的社交媒体上也有人讨论此举是否值得怜悯？

这类可悲的事件也并非单例。无论男女都该警惕以爱之名的无穷索取。爱该是双向付出的，单方面的投入并不会得到对方的尊重。既没得到爱，又失去了自尊，实在可悲。为了虚无缥缈的爱情就放弃生命，对得起父母的养育之恩吗？人生在世有种种责任，我们不该因一时的任性就弃其他于不顾。

爱情是感性的，却也该保留理性的成份，否则与动物无异。若连我们都不珍重自己，又还会有多少人珍重你？一个不爱你的人，无论付出再多也是打水漂。哀其不幸，怒其不争，愿天下人都能珍惜自己的生命。