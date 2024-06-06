交流站：我为什么不在机场搭德士

读了5月28日《联合早报•交流站》刊登的黄衍松先生的投函《一粒老鼠屎弄坏一锅粥》，他碰到的是不专业的德士司机，我也有过类似的遭遇。

从我家裕廊西到机场，路边截德士，单程车资一般45元左右；私召车的收费视时段而定，介于35元到40多元不等。这就是说，出国一趟，我来回本地机场就需要近100元的德士费。

这些年来，偶尔会遇到态度友善的德士司机，但不专业甚至态度恶劣的也没少遇过，只能每次希望能幸运地遇到专业的司机。

这和我在日本搭德士的经验截然不同。

日本的德士司机通常年龄偏大，但我遇到的每一位司机都非常有朝气，服务态度积极。他们在机场或酒店都会立刻下车来搬行李。我观察当地人都理所当然地自行上德士，应该是习惯了让司机帮忙搬行李。每当我主动把行李搬进后车厢，司机都会非常感激，频频道谢和示意我上车。

在乘车时，只要我提供地址，司机都会准确无误地送我到目的地。有的司机虽无法看到太小的字体，但他们都会带上老花眼镜确认地址和路线后再开车。在路上司机也绝不会看手机、查订单、接订单、接电话，或抱怨发牢骚。

我不曾因为司机的年龄而质疑他们的专业，反因他们的敬业而享受每一次的旅程。

在日本，30分钟的德士路程大约需要50新元，但我非常乐意支付这笔费用来换取一趟舒服的旅程和美好的乘搭体验，因为物有所值，所以每次在日本来回机场和酒店都会乘搭德士。

在本地遇到太多不愉快的乘德士经验，我已经改搭地铁来回机场了。虽然时间较长，但车资来回两趟也没超过5元，最重要的是不必担心会遇到黑面司机、不须要自己把行李搬进搬出后车厢、不须要担心司机驾车分心、更不会听到司机的怨言或忍受他们恶劣的态度，坏了旅游心情；更能省下近百元车费。

本地的无障碍设施非常好，拖着行李也能轻而易举地搭地铁。只是希望地铁很快能够有固定行李箱的设备，让乘搭地铁到机场的旅程更舒服，不必在地铁上一直护着行李。