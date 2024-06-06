交流站：医院药房程序有待改进

近年来，各大媒体不时报道，医院引进数码科技或使用人工智能，借此提升工作效率。高科技真的等同于高效率吗?

不久前，我帮不良于行的家人到陈笃生医院的药房取药，苦等了近两个半小时。这比起疫情前还未数码化时，多等了一个多小时。当天并非星期一，也非星期五病人特别多的日子。当天或坐或站等拿药的人很多，但在柜台前领药的人却零零星星。

在等了两个小时后，看到号码排在我之后的病人都已纷纷领药离开，却还未轮到我。于是，上前向药房柜台的职员询问了两回。后来该职员才坦言，由于系统显示病人是坐轮椅的，而只有一个柜台是开放给坐轮椅的病人，所以须要等久一点。

那里有20多个柜台，只开放一个给坐轮椅的病人，这样安排妥当吗？坐轮椅的病人，尤其是老年人，不是更应该有优先权，怎么反而得等更久？

在此有个建议，就是让来取药的病人通过Health Hub上网预订取药的日期和时间，到时取药者直接到药房指定或任何的柜台付款取药。拿号码到柜台登记取药的这个步骤可省略。因为登记处只是通过平板电脑显示所领取的药物照片。既然药单是医生根据病人的需要而开的，药剂师应该不会配错药。

虽说医院有提供送药上门的服务，但除了得支付运送费用外，还得等上两个星期。这一般不会是低收入者或急需药物病人的首选。

不管是数码科技或人工智能，若不能提高工作效率，就该另寻更有效的方式来缩短等候时间。其实，传统方式有它存在的价值。当网络遭到袭击或网络大瘫痪时，可能就会打乱那些高度依赖数码科技的医院。