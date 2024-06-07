交流站：经济餐饮计划应扩大

物价上涨给我们很大的压力，收入增幅却始终追不上生活费的上升，大家都感到钱不够用。常听见住家附近的年长者感叹，连到咖啡店吃顿早餐都要3元到5元，一杯咖啡或茶，也要1元6角，实在贵。小贩中心、熟食中心的食物也不便宜。

幸好有一些摊位愿意提供经济餐饮。据《联合早报》3月的报道，本地有超过130家建屋发展局出租的咖啡店提供经济餐饮。这些餐食平均售价在3元5角或以下，饮料则是1元2角或以下。

希望这项计划能够再扩大范围，最好就是每个小贩中心、熟食中心和各家咖啡店都这样做，或至少能将其中一样食物，卖得比较便宜，比如一碗鱼圆面卖3元5角，一肉两菜的经济饭卖3元。也希望咖啡店早上也能提供比较实惠的早餐，比如一杯咖啡或茶配两块小片面包，再加两个半生熟鸡蛋，一套卖3元5角。

经济餐饮计划的推行，对退休、低收入、无收入人士等群体来说，是有帮助的，因为日常饮食的价格如得到控制，就可以减轻生活费，降低生活压力。对老人家来说，如果小贩中心或咖啡店可以提供“经济早餐”，除了可以协助减轻生活负担，也能让他们比较能够常出门，和其他乐龄人士吃早餐，扩大社交圈子。

希望更多摊主愿意采取薄利多销的经营策略，只要价格合理，一定会吸引更多顾客上门光顾，自然也会带动生意。