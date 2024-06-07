交流站：转基因食品标签遵循国际惯例

谨答复《联合早报·交流站》于6月1日刊登的陈胜文读者投函《加强转基因食品监管》：

我们感谢陈先生对转基因食品标签问题的意见。

在新加坡出售的转基因食品，都经过新加坡转基因咨询委员会（Genetic Modification Advisory Committee）与新加坡食品局，根据联合国粮食及农业组织与世界卫生组织制定的国际食品法典委员会（CODEX）标准所进行的严格安全评估。自近30年前第一种转基因食品商业化以来，没有确凿的科学证据显示转基因食品不安全。

目前，国际社会尚未就转基因食品和含有转基因成分的食品的强制性标签问题达成共识。许多国家认为，转基因食品与传统食品并无实质差别，因此不必强制实行转基因食品标签制度。在规定转基因食品必须标注的国家，其目的是让消费者做出知情的选择，而不是传达有关食品安全的信息。

根据国际食品法典委员会的标准，现行的新加坡食品条例并不要求转基因食品和含有转基因成分的食品必须特别标注。在新加坡出售的食品可以自愿贴上“转基因”或“非转基因”的标签，只要符合事实，且不具误导性即可。

食品局和新加坡转基因咨询委员会会继续关注转基因食品的最新发展，并根据国际标准采取必要措施。

（新加坡食品局国家食品科学中心风险评估与交流部署长刘丁荣）