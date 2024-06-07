交流站：食品局取缔蔬菜来源造假行为

谨答复《联合早报·交流站》于5月24日刊登的刘木添读者投函《严厉遏制蔬菜原产地造假行为》：

新加坡食品局采用以科学为依据的风险管理方法，保障食品安全。进口到新加坡的食品只能由持执照的进口商进口，并且必须符合我们的规定。例如，每批货物都须申报，并附上有效的进口准证。进口商也必须确保他们的货物附有证明文件，以便对产品进行追踪和核算。

包括蔬菜在内的进口食品在运抵新加坡后，都要接受食品局的食品安全检验。我们会抽样进行化验分析，以确保食品符合食品安全条例。

我们在确定要检验的食品时，会考虑各种因素，如与食品有关的风险、食品来源的安全记录、食品业和公众的反馈。安全风险较高的食品，会受到针对性监测和检验。

伪造蔬菜来源的进口商，可被罚款最高1万元，或监禁最长三年，或两者兼施。从2021年到2023年，食品局对违例进口商发出430次警告和销案罚款。被起诉的则有42起，其中一起案件涉及蔬菜的虚假标签，即有关农产品被错误地标识为有机产品。

我们感谢刘先生提出的改善进口管制的建议。为了更好地保护消费者及保障新加坡的食品供应韧性，我们将推出新的《食品安全和保障法案》（Food Safety and Security Bill），赋予食品局更多权力。该法案将涉及检讨和加强与食品有关的违法行为的处罚框架，包括针对刘先生所提到的违法行为，实施更严厉的处罚。食品局会继续收集行业商会、主要利益相关者和公众，对法案提出的加强措施的相关反馈。

保障食品安全是食品业、消费者和政府的共同责任。消费者也可通过食品局的网上反馈表格（www.sfa.gov.sg/feedback），或拨打68052871举报非法活动及提供资料，以便我们跟进调查。

（新加坡食品局联合行动署高级署长Siti Suriani Abdul Majid）