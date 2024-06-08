交流站：好文凭代表一切？

《联合早报·交流站》6月5日的《青年视角》栏目刊登了廖敏怡写的文章《我的未来在哪里？》，读后令人深思。

如果这篇文章反映了我国大部分学生的心态，那么，学生对未来感到迷失的问题究竟出在哪里？是教育政策过于强调精英制度？是父母将孩子的学校成绩视为决定前途的唯一途径？还是我们的孩子已经没有时间或兴趣阅读有益的课外书？无论原因属于哪一种，都是令人担忧的，因为年轻人是国家未来的主人翁，而我们的唯一资源是高素质的人力资源。

新加坡的教育政策和家长的期望，确实对学生产生巨大的压力。中小学生每天有大量的功课，测评、专题作业等也不少，追求卓越成绩和进入理想的大学似乎成为唯一出路。每年都有无数优秀学生争夺有限的名额，进入理想的大学变得越来越困难。

然而，我们须要认识到，成功不仅仅取决于学历和文凭。缺乏最优秀的大学文凭，就没有成功的希望吗？这是家长与学生须要思考的问题。

人工智能（AI）的出现改变了我们的生活与生产方式，也带来新的机遇和挑战。还在求学的年轻人应该明白，学业成绩与文凭只是进入职场的门票，而非成功的钥匙。

为了应对新技术的快速发展，我们须要培养适应变化的能力，养成终身学习的习惯，多参加各种培训课程和工作坊，保持对新知识和新技能的敏锐度。

学校应该提供更多实践机会，特别是使用AI工具的机会，让学生在真实环境中学以致用，提升综合能力。

成功的定义因人而异。每个人都希望拥有美好的未来，但成功不仅仅需要一纸文凭，更重要的是，我们须要积累经验和知识，而这些都是通过持续的努力和实践获得的。如果不努力，就无法获得足够的实践和积累，从而无法掌握实现成功所需的技能。那么你的未来在哪里，没有人会知道。