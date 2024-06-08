交流站：采用多元教学法 培养学生终身学习华文能力

谨答复《联合早报·交流站·解读新世代》于5月30日刊登的李嘉敏读者投函《教学方式对学习华文影响大》：

我们同意李女士的观点，即采用生动有趣的教学法，可以激励学生学习华文。

因此，教师掌握各种教学法和资源，以培养学生对母语的兴趣，推动他们终身学习母语。例如，最近推出的2024年小学母语课程融入多种学习体验，并更多地利用科技，鼓励和帮助学生在课堂内外学习母语。此外，新的母语课程也将游戏元素融入课堂的活动中，使学习充满乐趣。

课程更新后，学生可通过新加坡学生学习平台（Singapore Student Learning Space）使用“小精灵汉语拼音动画”和“神笔动画—汉字小时候”等互动数码资源。它们以生动有趣的方式，引导学生学习汉语拼音和认字。此外，我们也提供印刷版和网络版辅助读物《和书一起飞》小图书系列，以加强学生的学习，培养阅读热情。

在课堂以外，推广华文学习委员会与不同的社区伙伴合作，全年举办各种活动，培养和加深学生对华文的兴趣。从小学到初级学院及三年制高中，各年级学生可参加各种课程和活动，例如2024年“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛、“我来报新闻”挑战赛、世界书香日暨文学四月天，以及爱上华文街舞比赛。

家长在塑造孩子对语言学习的态度和心态方面，扮演着重要角色。教育部会继续与家长、学校和社会各界密切合作，营造有利的学习环境，提高学生的母语水平。

教育部

课程规划与发展司（母语处）司长

王梅凤