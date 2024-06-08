交流站：未来华文教师的想法

奶奶曾是一所名校的华文老师，爷爷热爱传统文化，闲暇之余还会舞文弄墨。每当他挥毫时，一股墨香从盛着墨汁的碟子弥漫整间书房。

在成长的道路上，祖父母对我的影响不小，因为爷爷，我从小有机会接触诗词、《论语》等，让我爱上华文和中华文化。不过，妹妹却对华文完全提不起兴趣。尽管奶奶给她补习，我也帮她，但她就是没兴趣，令全家担忧困扰。

中学时，全班几乎没有人有兴趣学华文，他们反而对日韩文化更感兴趣。身边的华族朋友，多数也对华文没兴趣，有的甚至排斥华文。

所幸，目前中文系的同学，很多虽对韩国文化有浓厚兴趣，但他们仍然充满热情学习华文和中华文化，毕业后会成为华文教师，成为未来的母语守护者。这降低了我在成为华文教师的道路上的寂寞感。

在新加坡，华文程度每况愈下，不少学生对学习华文的兴趣也不大，我认为华文教师在教学时应该灵活些，必要时可以借助英语讲解，至少先让学生愿意接触华文。

这跟爷爷奶奶的看法和立场不同。身为传统文化的守护者，爷爷奶奶一旦听到我讲中英混杂的句子，都会批评，更加不会同意教华文时用英文来辅助。

我曾经到一所小学实习一个月，那次的实习更让我觉得必要时用英语来辅助华文的教学是有好处的。

现在小学生的华文程度真的不高。如果一板一眼地按照课本教导他们华文句式和句型，恐怕全班会一头雾水。教导新词汇时，加入英文翻译，可以更快帮助学生明白。

在教导华文时，如何取得平衡，别让华文课变成以英语讲解为主的课程，这是须要注意的。我因为教学经验不足，所以实习时用了比较多的英语。但是，相信随着训练的增加，以及经验的累积，我可以慢慢拿捏得更好。

记得小五华文课本中，有一课是《汉字王国》，介绍了中文、日文和韩文共用的一些汉字。学生对日韩文化感兴趣，通过这样的课文，可以激发他们学习的兴趣，教师也可以借此让学生多认识一点东方文化和历史。

像我爷爷奶奶这样的长辈，关心和守护传统文化态度坚定，甚至有时会排斥其他文化。母语教师肩负传承母族文化的责任。长辈们也寄望我们可以让更年轻的一代认识和热爱我们的传统文化。

可是生活在一个多元文化的社会以及全球化的时代，我们在保留和发扬自己的母语和文化的同时，也须以包容的心态对待其他语言和文化。

新版小学母语教材，不但能让学生对本族文化有更好的认识，也加入东南亚文化，扩大学生的文化视野。不论是西方文化、日韩文化，还是中华文化，都各有优缺点。我们不能妄自菲薄，也不能妄自尊大。最重要的是，在喜欢其他文化的同时，不能忽视本族文化，必须取得一个平衡。

语言方面也是一样。英语是新加坡的通用语，各族的母语成为第二语言。如何在学习两种语言上取得平衡，至少不轻视母语的学习，我没有答案，但可以肯定的是，必须用平衡的态度看待双语的学习。

在新加坡的双语政策下，学习双语让我获益良多，不仅能让我同各族同胞交往，还能与来自中国大陆和台湾的邻居、老师、同学有效沟通，也可以了解其他地方的语文和教育政策。

语言和文化的学习，不能极端，须持中庸之道，不能非此即彼。

作者是义安理工学院中文系学生