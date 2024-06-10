交流站：退休应有之态度

在刚退休那段时间，感觉非常兴奋，想来一个全然不同的人生。

退休前为退休后该如何生活做了许多设想，包括许多幻想与期许，主要是自己一厢情愿的想法：过我想要的生活，做想做的事，去想去的地方。

其实，那是一种自己期待的生活，并没有考虑到在现实生活中是否可行。更具体来讲，这些关于退休后的想法与概念，是我尚在工作时设想的，多少带有些许主观偏激色彩，因日常工作总有不如意、不称心的时侯，很自然地就想追求一种自认为是悠然自得、无拘无束的生活状态，同时会有一种想“放空”自己的心态，希望在生活方式上有所突破。

然而，无论在职或退休，都不可能凡事一帆风顺、称心如意，总有事与愿违、天不从人愿的时候。以为退休后会更幸福、更快乐，其实不然。

所以，退休后过了一段百无聊赖的日子，开始觉得有点乏味、空虚、寂寞，以致精神恍惚、心神不安。 这才领略到一件事：目前之所以觉得乏味与空虚，是因为少了工作时的不如意、不称心，觉得生活好像缺少挑战、惊喜和考验，这也许就是人的矛盾天性吧。

同时，我也领悟到有一种态度，能让我坦然面对目前的生活，那就是随遇而安。我觉得银发族懂得随遇而安，慢慢会对许多事情变得不太计较，多了一份淡泊，这对老年人来说是种福气，不必在事情未发生前就一直疑神疑鬼。未发生的事是祸是福无人知，又何必浪费时间和精神去瞎想？

我觉得退休生活其实可以很写意，不就是多留意一些生活中的小事，别一天到晚忧心忡忡，把自己弄得神经兮兮。同时，也别不思进取，因为害怕出错而不敢参与活动。我们应该把自己最擅长做的事情与人共享，生活才会过得有朝气，每天早上都很愿意睁开眼睛，向往美好的退休时光。