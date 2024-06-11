交流站：餐馆应停止恶搞促销并道歉

一大清早，兄长便传来早报电子版的谢伟铿文章《欠文化敏感度的叉烧》（6月8日言论版），一读下去，简直难以置信，七窍生烟，大餐馆竟然出此下策？

这还是我们熟悉而且颇具好感的餐馆，好几家分店我们都去过，环境优雅，食物美味，价钱也算公道。但万万没料到，他们竟然会在母亲节及父亲节的宣传海报中出现鼓励家长对孩子念出： “生嚿叉烧好过生你！”（生一块叉烧都比生你好！）就能获得一碟免费叉烧的低劣促销手法，实在令人感到万分失望又生气。

我不是广东人，也从未听过这句骂孩子的话，我相信很多新加坡人也没有，如今是拜餐饮集团所赐！所谓“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒”，孩子听了这样的话，会受到什么样的心理伤害？学会一句骂人的话容易，要改掉粗口却难。

将恶毒骂孩子没用的话视为幽默，确实是恶劣当有趣，这样一句骂人的话，要说明什么？说孩子没用，后悔生出孩子？对孩子感到无奈？

母亲节父亲节是宣扬孝道，发扬百善孝为先的精神，让孩子们感恩父母的日子。古今中外，有多少歌颂父爱母爱的伟大诗篇和动听的歌曲，让孩子朗诵一首感恩父母的诗篇或唱首歌，向父母大声说出爱，岂不更有意义？

这种恶搞手法，让我想起一篇课文《不食嗟来之食》。我相信年长一辈应该还记得中学的这篇课文：“齐大饥，黔敖为食于路，以待饿者而食之。有饿者蒙袂辑屦贸贸然来。黔敖左奉食，右执饮，曰：‘嗟，来食!’扬其目而视之，曰：‘予唯不食嗟来之食，以至于斯也。’从而谢焉。终不食而死……”（大意：饥荒时，黔敖在路边施舍食物，但一位饥民觉得他对灾民不礼貌，不接受带有侮辱性的施舍而宁愿饿死。）

这个典故出自《礼记·谈士》，强调做人应该有骨气，体现了传统文化中对气节和尊严的重视，也说明尊重他人之重要性，不管对方是如何卑微。而餐馆低劣的促销手法，严重侮辱了食客的尊严，也伤透一向支持该餐馆的食客的心。有鉴于此，笔者认为该餐饮集团应立即停止此促销活动，并登报向广大的食客道歉！