交流站：老人跌倒 好心人纷协助

某日晨练后我骑车回家，途经住家附近的地铁跨岛线—榜鹅延长线里维拉（Riviera）地铁站的工地。现代施工技术实在太神奇了，地下都挖出了一个大洞，地面交通却没受到影响，车辆照行，只是一些路段的人行道两侧加了隔离墩，人行道变窄了些。

我骑车经过变窄的人行道的一个转弯处时，不小心从车上跌落下来。还没等我反应过来，一群客工就围了上来，其中一人小心翼翼地将我扶起，另一人则打开急救包，为我右胳膊肘的擦伤处理伤口。

不久，施工公司的公关经理真君女士就赶来，和声细语地向我了解伤情。我老人家也真是命大福大造化大，当时能行走，除了右胳膊肘有点痛，哪儿都不痛。

当时，公关经理要送我去医院做进一步检查，我拒绝了，要他们送我回家休息就好。这突如其来的一跌，我也着实受到点惊吓，头有点晕。当天烈日当空，我却没受到丝毫曝晒，因为有一名客工为我撑起了一把阳伞。

送我回到家后，真君经理留下联络电话，再三嘱咐我，感觉不适马上打给她。午后我也从惊吓中缓过神来了，脊椎尾端隐隐作痛。我致电真君，她放下电话，立刻赶过来送我去医院，在拍片、轮候看医生的几个小时里全程耐心地陪护。 当片子出来、医生检查完告知无大碍后，真君又把我送回家。

隔天真君又和助理带着营养品来看我。我倒是很有些过意不去，因为那天的小事故是自己没有注意到路况的改变，转弯时骑得有点快造成的，跟施工公司没有关系。

事情发生半个多月了，迄今真君经理仍会通过短信向我嘘寒问暖，她的体贴、周到让我感觉十分温暖。感谢人性化的中建—大成这家建设公司、公关经理和客工们。

朋友不无调侃地说，国外老人跌倒后没人扶的新闻时有耳闻，在我们新加坡，老人跌倒后一定会呼啦围上来一堆人施救。