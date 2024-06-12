交流站：别再让地球哭泣了

最近我陪妈妈到附近的公园散步，我们走着走着来到河边，欣赏晨光及呼吸新鲜空气。没想到河边竟然有这么多垃圾，我顿时愣了一会。难道新加坡人忘了保护环境吗？他们怎么可以这么做？太没有公德心了。

那些没有公德心的人应该要意识到，人类的行为会对环境造成影响，环境的变化同样会影响人类的生活。人类社会可持续的前提是保护环境，与大自然和谐共生。

“保护环境，人人有责”这是我们常说的一句话。可是在现实生活中，一些人却忽略保护环境的重要性。如果不提高环保意识，我们的环境会继续恶化，使气候暖化，海洋生物受到威胁，生态环境面对破坏，甚至连水资源也受到污染，我们的生命将毁在自己的手中。

保护环境从身边的小事做起，生活环境就会变得更美好，更优雅。就从今天开始，大家一起动起来吧！

首先，我们应该迈向“零废生活”，在购物时使用环保袋，避免使用塑料袋。购买食物前先写好清单，避免买得太多，造成食物过期或腐烂，导致浪费。减少丢弃电子产品，节省天然资源。还有，水是很宝贵的，每滴水都来之不易，因此我们要珍惜水资源。

其次，我们出门工作或上学时，尽量选择步行或骑脚踏车，或是乘搭公共交通工具如巴士或地铁。使用私人汽车会排放更多二氧化碳。另外，洗衣服用无磷洗衣粉，可防止地球臭氧层被破坏。

我们要保护河流，别再糟蹋它了，让鱼儿可以有一个干净的家园，快乐自由地生存。不要随意将垃圾丢进河里，请把垃圾丢进垃圾桶，做个负责任的人。这样才不会让鱼儿误把垃圾当成食物给吃了，导致生病甚至死亡，渐渐面临绝种的威胁。

最后，营造一个绿色空间，改善气候暖化，持续保护环境与大自然和谐共存。这也让我们能走进大自然，有休闲的空间可放松心情、纾解压力，提高生活水平，为我们带来活力与动力。

请不要把保护环境的责任推给政府和清洁工，让我们都做个有公德心和有责任感的人。这样，我们的下一代才能继续享有美好健康的环境。

别再让地球继续哭泣。我们要改善环境，为环保尽一分力。让我们共同保护地球，保护环境，保护自己的未来。请快行动吧！