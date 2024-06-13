交流站：重视老年人失智的困境

《联合早报》6月5日报道《涉嫌住家持利器刺死妻子，88岁失智翁落网被控谋杀》，读了非常辛酸。老年人到了这年龄，其实应是安享晚年，为何会演变成涉嫌谋杀和他走过一生的伴侣？

有的失智老人经常不认得回家的路，家人为了安全，不让他独自出外走动，以致他常在家门口吵着要出门。对夹心层中的儿女，照顾失智父母的开销是很大的挑战。

我母亲也是一位失智者，在2010年时，初期所表现出的症状是不认路、忘记关煤气、东西收了不知道放哪里。当时我们都以为她都80岁了，记忆力衰退是正常的。我曾带母亲去医院检查，医生看诊时，母亲还能配合医生的询问，有些则答非所问。检验结果是她有一些失智症状。

她服用一些失智症的药物延缓恶化速度。当时的失智症药物是无津贴的，价格相对高昂，让人觉得不可思议：老年人的药物为何无津贴？母亲的病情在两年后退化到无法认得子女，性情大变、满口粗语、还会不停吐痰。到后来只能吃糊状食物。

照顾失智症患者，必须全天候看护，并要很有耐心。他们忘记大部分事情，只保留一些旧时的记忆。我们聘请女佣照顾母亲，以为只须顾好三餐就行，但其实她也需要我们的呵护关怀，这让她感觉温暖，心情会较稳定。

我的亲戚今年79岁，曾经在工地工作，60岁退休后就改当清洁工，上午打扫几座组屋。由于早年家境贫寒，养成节俭习惯，在做清洁工期间，经常收集些纸皮、报纸、衣物卖给旧货商，赚多点收入。哪知越收越多，最后整间屋子都塞满杂物，孩子因而叫她把工辞了，在家安享晚年，并把杂物清理掉，但她无法停止收集杂物，女儿不得已限制她只能在家里活动。久而久之，她的认知能力下降，最后得了失智症。

由于三个子女的收入都超过1万元，得不到政府津贴，日间护理中心或疗养院照顾的费用皆不低，最后当教师的女儿辞职在家自己照顾，改做兼职补习教师。

第三位也是亲人，已89岁，2000年第一次中风，治疗后还可自行走路、冲凉、如厕，但不幸几年后再度中风，这次完全无法自理，起居饮食全靠女佣，后来安排住进疗养院，老人家得到很好的照顾。也因为子女收入不高，每个月扣除政府津贴，所负担的费用少于1500元。

今年发布的2024年财政预算案宣布乐龄补贴计划再升级，合格条件放宽、补贴额也提高，政府不遗余力的乐龄补贴计划，让年长者能应付提高的生活费，安心养老。

若政府能让面对严重疾病的年长者，不以住屋类別、家庭子女总收入为依据，批准他们申请津贴入住疗养院或日间护理中心，对他们及家庭将是莫大的帮助。这不但提高需要帮助的年老人士生活素质，同时能减轻看护者的重担。