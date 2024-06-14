交流站：孩童品德影响国家未来

旧时代的华人家庭很重视家教，没有或缺乏家教，相等于家庭教育失败，父母会很没有颜面。孩童也不喜欢被骂没有家教，这等同是对他们父母的羞辱，一定会做出反击。

学校也非常注重学童品德的塑造，从小就灌输他们忠、孝、仁、爱、礼、义、廉、耻等传统价值观。

今时今日，学校都非常在意学生的学术成绩，培养精英，对学生的品德塑造不很重视，加上民主自由开放备受推崇，学校已没有体罚这回事了。

年轻一代受西方教育的影响，也不肯接受父母的管教方式，认为那是过时落伍的，不屑一顾。

我有些旧同事，原本已到退休年龄，因为热爱教学，所以退而不休，继续执起教鞭。然而，近日他们纷纷辞职不干，原因是学生纪律真的太坏。

今天，学童不吃旧时代老师管教的那一套，老师管得越严，他们就越造反。他们只能接受与自己称兄道弟、把自己当朋友对待的年轻老师，不再有您是我的老师，我是您的学生，凡事都得听您的观念。

据媒体报道，今日学童涉及各种犯罪事件，年纪轻轻就当起阿窿的跑腿、进行网络诈骗或当钱驴、吸电子烟、无驾照开车、欺凌同学等等，不胜枚举。

儿童是国家未来的主人翁、社会有用的顶梁柱，他们除了要有健康的体魄，精明的头脑，高尚的品德也很重要。倘若只有高深渊博的学问，满脑却都是歪主意，处处只为自己打算，品德糟透，又怎能把国家交由这样的人去管理？

今时今日，家长应重视孩子的品德修养，其次才是学业成绩，不是人人都能成为“人上人”“人中人”，不变成一颗烂苹果就已经不错了。