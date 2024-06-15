交流站：守门员一夜爆红很可怕

中国球迷让新加坡国家足球队门将哈山桑尼一夜成名，甚至爆红。他们认定是哈山屡救险球，还拖延比赛吃黄卡，才保住中国男足的世界杯足球梦。

哈山在客战泰国队的比赛中扑救好多个看起来非进不可的球，虽然还是被攻入三球，但刚好新加坡队也攻入一球，让中国队得以晋级世界杯亚洲区外围赛第三圈，打入18强。

这梦寐以求的18强，对中国男足来说，得来不易。在最后一轮球赛，只要跟韩国队踢和就能晋级，却偏偏输了一球。泰国队如果净赢新加坡队三球，中国队也无法进圈，恰恰新加坡队1比3败北，只让泰国队净赢两球。结果，中国队与泰国队的得失球一样，前者凭对赛优势晋级。

中国各大媒体和社交平台如微信、小红书、抖音即时发出类似信息，先是把中国男足晋级看成是新加坡队的功劳，再把哈山拱成“民族英雄”，大力夸奖和感激涕零，对哈山神乎其技阻挡进球表示不可思议，更对哈山在已经输球的情况下，还拼命防守的精神感到敬佩。最后，中国球迷网搜了哈山经营的椰浆饭摊，呼吁到新加坡游玩的球迷，要记得去光顾支持，说这是“属于中国球迷的新加坡必吃榜”。

中国球迷在椰浆饭摊位的社媒网页灌注留言和点赞，疯狂追捧。至此，情绪就开始有些失控了。

中国网民把摊位的收款码挖了出来，许多球迷开始用“云吃饭”的方式给这个收款码打钱，有球迷竟支付了100新币。

除了展示中国力量，这种一呼百应的举动也可能带来负面后果，想象如果哈山不是“立功”，而是导到另一个方向，唱衰的声音会不会也排山倒海？

听说还有中国网民不由分说就转账给他打赏了。这也会造成困扰，难不成是事后的变相贿赂吗？在新加坡，拿人钱财就算是把球踢好，也是犯法的。

我不认为这是新加坡队拼了命在落后两球，又早已不可能晋级的情况下，要给中国队的大礼。球场上必须中立，况且中国队晋级，或者泰国队晋级，对新加坡来说，都没有差别。

新加坡队要对得起自己球衣上的国旗，战到最后一刻的拼搏精神，展示的是球员们的志气，如此而已。

只能不客气却又实事求是地说：中国球迷，谢谢你们的一厢情愿。新加坡队的门将不是你们想象中那样偏爱中国队。

说真的，中国队是进圈了，但今后还得靠自己实力，否则世界杯足球梦，终究是个梦。