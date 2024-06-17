交流站：梦回金陵 南京的教育与文化之美

最近的南京游学活动，我们见证了梦想的实现，也深刻感受到教育的力量和中华文化的魅力。

从未想过，建一所学校是从种树开始。走在行知小学的校园里，看到美丽的小树林，听到孩子们的欢笑声，见证老师们课后的反思和反馈，我深刻感受到陶行知先生的教育理念，在南京行知小学杨瑞清校长和老师们的努力下，一步步得以实现。陶行知先生“捧着一颗心来，不带半根草去” 的精神，指引着这些种树人前行，用爱灌溉，实现梦想。

踏上南京这片土地时，纯粹抱着半学习半游玩的态度，没想到这竟是一趟触动灵魂深处的奇妙之旅。听着杨校长述说他走在行知路上的故事，可以深深感受到他对教育的热忱。一想到他用毕生心血来打造现在这所学校，我就格外感动。

20年来，主办单位一直用心规划，带领家长和学生到南京游学，与行知小学的郑一辰老师共同筹划中华文化浸濡活动。新加坡的孩子在行知小学跟随当地学生上课，家长则听杨校长分享人生经验，感受学校的教育氛围。家长也与孩子一起学习书法、篆刻、画脸谱，接触茶艺，体验中华文化的独特魅力。郑老师还带领孩子们参观农村，到莲花苑赏花、钓小龙虾，感受田园风光。

我在行知小学感受到南京人的热情和真诚。离别前那一晚，有位小朋友还特地到酒店送礼，并附上一封以英文用心书写的信件。这里不仅是个文化气氛浓厚的地方，还充满人情味。

在南京，我们游览了中山陵、阅江楼、静海寺、夫子庙、秦淮河、科举博物馆、南京大屠杀纪念馆和六朝古都博物馆。这些文化景点不仅丰富了我们的见闻，也在孩子们心中播下对历史和文化的兴趣种子。

南京之行给我们带来无尽的快乐和回忆，特别是孩子们在学校和农场的体验，受中国文化和历史的熏陶，以及亲子间的互动都非常珍贵。感谢行知小学的精心组织，使这次活动丰富、有趣且有意义。我们将从这次旅程中获得的宝贵经验带回新加坡，并永久地珍藏在心中。