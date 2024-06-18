家具甲醛超标不容忽视

非常关注6月14日《联合早报》新闻“家具甲醛超标全家病倒，屋主拟起诉装修公司”的报道。家具甲醛超标，家里成员甲醛中毒，已经不是第一次发生。装修商为了节省成本，用甲醛含量超高的胶水或粘合剂完成作业，不是室内空气质量行业准则所能够管控的。从2026年1月1日起，国家环境局规定进口油漆的总甲醛含量低于0.01%，这是好的开始。不过，没有管控入口胶水和粘合剂的甲醛含量，还是不能完全避免不良装修商使用超高甲醛含量的粘合剂。

梁俊杰医生建议，在搬入新家前先使用空气净化器和活性炭，并将橱柜和抽屉完全打开持续一两个星期，同时把屋里全部窗口完全打开，才能有效发挥中和家具甲醛释放和净化室内空气的作用。但前提是装修商使用低甲醛材料，包括胶水、粘合剂、粘合板和油漆等；超高甲醛含量的家具和装饰是不可能在一两个星期就能完全释放的。

新加坡天气炎热，很多家庭长年在完全封闭的冷气空间生活，更应该多注意家具甲醛含量的释放和积累，小心不知不觉的慢性甲醛中毒。现在网店普及，大家从各国购买的入口家具、窗帘、衣物与装饰等，都要多加注意商品生产过程中有没有消除和减少甲醛和总挥发性有机物的排放浓度。

希望环境局增加对甲醛、总挥发性有机物和室内空气质量的公众教育。这也是健康环境生活，減少空气污染中重要的一环。