新加坡教育发达，无论是校舍、体制、师资、教学方式，都在国际上获得好评。一所新学校的创立，得注意各方面的充实和提升，让学子在几年的学校生涯中留下美好回忆。

首先，得有让学生穿了舒服，也乐于穿的校服。棉质布料，颜色不须花哨，避免和其他学校的校服颜色接近，也不须传统地在胸前有浮口带或特色铁纽。校服代表学校的办学精神，以及学生在公众眼中的形象素质。即使不是每天都得穿校服，但至少得规定一个星期穿三天，其他天可以穿体育课的运动恤或课外活动团体的会服。所以，一所新学校得邀请多个设计师从多方面考量，设计出能表现出学校精神的校服。

其次，新校舍的空间环境要宽敞，视野辽阔。如果学校前面有三几座高层组屋，那就不应在周围再建遮棚，以免挡住视线。如果看不到蓝天白云、花草绿树，学生长期生活其中，就会有压迫感，心胸怎么会开朗呢？只有眼前开阔，才能培养高瞻远瞩的情操。空地上的升旗礼、烈日下制服团体的操练，都会是多年后回忆笑谈中的话题。

第三，在校园各处安设开放式的书架。新学校可在餐厅、大堂、长走廊的转角处、靠墙的空地上，设置开放式书架，摆放中英文各类书籍、绘本漫画，甚至武侠小说，鼓励学生随时随手拿来阅读，不须登记，只要不在书内涂鸦或撕毁，要拿回家也可以，或捐献家中的图书。这是希望在长期的环境感染下，能在不经意中培养起阅读兴趣，进而改变学生一空闲就刷手机的习惯。再者，也可在适当处安放书桌，摆上毛笔墨汁、宣纸或报纸，让学生随性练字；也可准备胶水，让学生把习作贴在墙壁上。长久下去，一来可培养学生写书法的兴趣，二来学校可营造中华文化的氛围，提升学生的文化修养。

第四，放置钢琴。在大堂、餐厅等地方摆放钢琴，让喜欢弹琴的学生心血来潮时弹上一曲，或者随便玩玩，在感性的熏陶、铮铮的琴声中净化心灵，提高个人素养。

在今日，每一所学校都是好学校，但也可以各有特色。新学校的良好校风、优化的学习环境、诚信品德和优雅气质的塑造，都可在强调自动自发、自爱自学中得到体现，达到教育的德智体群美的崇高目标。当然，这一切不会有立竿见影的功效，它是细水长流、滴水成泉的。